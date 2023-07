CIVITA CASTELLANA – Consegnato il cantiere per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza della viabilità sul sentiero storico di via Tempio di Giunone. Ne dà notizia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini.

«L’intervento interesserà un tratto di strada di 700 metri lineari e prevederà il rifacimento dello strato di Binder e, per alcuni tratti, riguarderà anche lo scavo, la fondazione e la pendenza per far defluire correttamente le acque meteoriche – spiega Parroccini –. Previsti anche la regolarizzazione dell’attraversamento sul fossetto con una fondazione in cemento e la messa in sicurezza stradale con dei guardrail in legno-corten, oltre alla regimazione delle acque con canalette in terra e delle palizzate di diverse altezze». Per la frazione di Sassacci l’amministrazione Giampieri ha previsto anche il completamento del tratto finale della condotta fognaria di via Terni, con conseguente manutenzione del tratto di strada interessato. «Si interverrà su un tratto del collettore fognario per permettere di prolungare la fognatura fino al bivio di via Sassacci – aggiunge l’assessore -, portandola quindi all’esterno delle proprietà private. Una volta terminati tali lavori si procederà al rifacimento del manto stradale».

Non solo strade ma anche marciapiedi. «Sono terminati i lavori in via Togliatti e Allende e sono in corso quelli che interessano via di Celle, tutti finanzianti con fondi Pnrr – conclude Parroccini -. Nei prossimi giorni si darà il via, invece, ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in via SS. Martiri Marciano e Giovanni e del Parco Baden Powell adiacente al forte Sangallo. L’intervento prevede la fresatura e il conseguente rifacimento del manto di calpestio con tappetino di asfalto, previa posa di emulsione di tappetino bituminoso di attacco con contestuale riallineamento dei cigli in travertino. Verranno, infine, rimosse le radici superficiali che danneggiano la pavimentazione stradale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA