VITORCHIANO -Il consiglio comunale, moderato dal presidente Giuseppe Santini, ha approvato il bilancio consolidato relativo all’anno 2023. La delibera, illustrata dall’assessore al bilancio Ester Ielmoni, permette di rappresentare la situazione patrimoniale ed economica complessiva dell’ente, aggregata anche ai risultati delle società partecipate dal comune quali Esco Tuscia (in cui detiene una quota di partecipazione pari allo 0,23%) e la Centrale unica di committenza (Cuc) della Asmel (in cui ha una quota dello 0,112%). In apertura di seduta, il sindaco Ruggero Grassotti ha aggiornato i presenti sulla situazione dell’acqua pubblica e sulle attività svolte da Talete per poter superare l’ordinanza di non potabilità emessa lo scorso giovedì 19 settembre. Il primo cittadino ha confermato che i risultati delle nuove analisi interne di controllo effettuate da Talete erano già nei limiti di concentrazione di arsenico, ma si doveva attendere l’esito dei nuovi controlli Asl arrivati l’indomani mattina.

Infatti come anticipato in consiglio, da venerdì 27 settembre l’acqua di Vitorchiano è tornata formalmente potabile. L’occasione del consiglio comunale è stata utile anche per anticipare che Talete sta mettendo in cantiere, proprio in questi giorni, i lavori di potenziamento della rete idrica per poter guardare al futuro con maggiore serenità dopo la complessa estate 2024, in cui la carenza idrica associata ai grandi consumi estivi ha costretto il gestore a spiacevoli regolazioni notturne tra luglio e metà agosto. A chiusura del consiglio, l’assessore ai LLavori pubblici Federico Cruciani ha informato l’aula circa la partecipazione a un nuovo bando regionale per il recupero strutturale e funzionale dell’immobile storico della ex chiesa di San Pietro, allo scopo di trasformarlo in un moderno auditorium a servizio della collettività e della scuola. Partendo dal progetto definitivo di novembre, si è proceduto a un aggiornamento dello stesso per portarlo a un livello esecutivo e dotato dei necessari pareri della soprintendenza. L’assessore Cruciani ha anche riferito dell’incontro svolto dai tecnici del ministero dell’Istruzione e del Merito con l’ufficio tecnico comunale, per la verifica degli iter relativi alle opere di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di Via Manzoni e del potenziamento e miglioramento della mensa della scuola primaria. Opere consistenti, per circa 1 milione di euro complessivi, che hanno reso le scuole di Vitorchiano ancora più sicure, moderne e fruibili. «Dobbiamo essere orgogliosi di questi lavori – ha detto l’assessore – Stiamo infatti parlando di cantieri eseguiti con fondi del Pnrr e sui quali i tecnici e gli ispettori del ministero hanno constatato la coerenza e bontà degli iter, degli atti e delle opere gestite dall’ufficio tecnico comunale, a cui rivolgo i giusti ringraziamenti per aver portato avanti nel migliore dei modi attività e lavori strategici nell’interesse del nostro paese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA