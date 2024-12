L’Unione delle Province del Lazio accoglie con favore la scelta del Consiglio regionale di abrogare la legge 14 del 2022 che disciplinava gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

«Nella scorsa legislatura - commenta il Presidente Romoli – le Province avevano sottolineato che occorreva evitare la creazione di ulteriori enti per la gestione di funzioni che ben potevano essere esercitate dagli enti locali, attraverso il rafforzamento delle loro strutture tecniche».

«L’abrogazione della legge del 2022 - conclude Romoli – deve essere l’occasione per procedere rapidamente alla ridefinizione delle funzioni delle Province, della Città metropolitana e dei Comuni in materia di rifiuti e di ambiente, facendo in modo che ogni ambito provinciale dei rifiuti diventi autosufficiente attraverso scelte condivise dagli enti locali e dalla Regione. A questo fine chiediamo al presidente Rocca e all’assessore Ghera un incontro per avviare da subito un confronto sul riassetto della disciplina dei rifiuti nel Lazio».

