TARQUINIA – Anche Daniele Sabatini, capogruppo di Fdi in consiglio regionale e Giulio Menegali Zelli, consigliere regionale di Fdi hanno voluto congratularsi ed esprimere gli auguri di buon lavoro all’amico Alberto Riglietti nuovo presidente dell’Università Agraria di Tarquinia. «La sua elezione, unita al successo della lista “Agraria Tricolore” – affermano – ci riempie di soddisfazione, sia perché Alberto è la persona giusta per guidare l’ente essendo dotato delle necessarie competenze amministrative e della stima dei cittadini, sia perché è un autorevole dirigente di Fratelli d’Italia che tanto ha contribuito in questi anni alla crescita e al successo del nostro partito come queste elezioni hanno ancora una volta confermato».

«Dedichiamo la vittoria alla cara amica e collega Valentina Paterna scomparsa nelle settimane scorse che ha contribuito con noi alla candidatura di Alberto e che senza dubbio ha determinato il risultato di oggi, grazie all’ impegno al servizio del territorio che non ha mai fatto mancare nei mesi in cui ha ricoperto l’incarico di consigliere regionale e di presidente della commissione Agricoltura della Regione – aggiungono Sabatini e Zelli – Ad Alberto Riglietti e a tutti gli eletti i migliori auguri, certi che sapranno ben amministrare un ente strategico per lo sviluppo della città, ai quali garantiamo sin da ora la nostra vicinanza e collaborazione istituzionale”.

