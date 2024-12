TARQUINIA - Si insedia oggi il nuovo presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti. E’ infatti fissata per stasera alle ore 20, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia, in piazza G. Matteotti, la prima seduta del consiglio di amministrazione dopo le elezioni che hanno decretato la vittoria della lista Agraria Tricolore. Durante la riunione si procederà con l'elezione del presidente del consiglio e l'illustrazione delle linee di indirizzo della nuova maggioranza. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà così composto: il presidente Riglietti, dieci consiglieri di maggioranza: Maneschi (300), Sacripanti (204), Olmi (147), Mancini (138), Milliani (124), Pascucci (103), Federici (74), Rossi (73), Stoica (57) e Nardi (52). In minoranza: Roberto Fanucci e i primi due consiglieri della lista: Montesi (235) e Pancotti (224); Giovanni Marchetti e i primi due della lista: Benedetti (263) e Ortenzi (176).