TARQUINIA - Una maggioranza solida, compatta e propositiva, pronta a votare il bilancio in consiglio di amministrazione, convocato per domani alle 18,30. E’ quello che assicurano i componenti della giunta Tosoni dell’Università Agraria di Tarquinia, smentendo, punto per punto, le critiche sollevate dall’Udc e in particolare dal consigliere di minoranza Maurizio Leoncelli che la scorsa settimana ha polemizzato sulle assenze in commissione. «Il consigliere di minoranza dell'Università Agraria Maurizio Leoncelli, da poco in quota Udc, dice di ravvisare all'interno dell'ente problematiche sull'approvazione del bilancio consuntivo 2022, - spiegano dalla giunta Tosoni - costruendo una inopportuna strumentalizzazione sullo stato di salute di un componente della commissione, tra l’altro più rappresentativo in termini di votazione. Sacripanti, colto da improvviso malore, ha dovuto riguardarsi annunciando la sua impossibilità a partecipare alla commissione. In barba ad ogni forma di rispetto, Leoncelli mischia le carte, crea annunci e considerazioni del tutto infondate». «Parlare con termini poco rispettosi verso chi ha avuto problemi di salute, la dice lunga su Leoncelli. Anche sul resto del contenuto delle sue dichiarazioni dimentica ad arte che il presidente Tosoni non è un componente di commissione e che era presente solamente per presentare il nuovo segretario; all'interno della stessa commissione si è condiviso di mantenere la sua presenza, giustamente e correttamente separata dai lavori. Anche con il consigliere Maneschi, presente come auditore, si è operata la stessa procedura, una scelta condivisa che sarà sicuramente tracciata sul verbale di commissione». «Sui numeri del bilancio, tra l’altro in attivo, - proseguono dalla giunta Tosoni - facciamo fatica a capire le allusioni di Leoncelli, in riferimento ai precedenti. Ovviamente si parla dei conti 2022 elaborati in una contabilità che segue le norme del regime privatistico, pertanto non più rielaborate dai settori interni ma da professionisti incaricati che, tra l’altro, si sono più volte messi a disposizione e, non ultimo, anche in questa occasione, dove lo studio commercialista era pronto a rispondere, seppur telefonicamente, ad eventuali osservazioni». «Confidiamo che sulla disponibilità dei tecnici - incalzano dall’amministrazione Tosoni - Leoncelli non abbia a che ridire, visto che più volte si sono resi disponibili a confronti e dialoghi e la loro presenza non ci risulta essere mancata, come ad esempio in occasione del consiglio, richiesto dalla minoranza, avente ad oggetto proprio la situazione economica e finanziaria dell’ente. Alle sterili polemiche e poco onorevoli strumentalizzazioni facciamo notare che anche in assenza della quota “Agraria Tricolore”, il lavoro della commissione è terminato con una votazione largamente a favore, segno inequivocabile, per tutti e, purtroppo anche per Leoncelli, di una maggioranza solida, compatta e propositiva. Terminiamo ricordando a Leoncelli che si tratta del conto riepilogativo dell'anno 2022, in linea con i precedenti; segna numeri positivi ed ha anche i pareri favorevoli di chi è preposto a rilasciarli».

