VITERBO – «L’avvio dei lavori di recupero e riqualificazione dell’ex ospedale Grande degli Infermi rappresenta un intervento di grande rilevanza per il futuro culturale e urbanistico di Viterbo: si tratta di un progetto ambizioso, atteso da anni, che si concretizza grazie a un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro messi a terra da ministero della Cultura e Regione Lazio». Lo dichiara il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «Il sopralluogo tecnico di martedì - spiega - ha sancito l’inizio di una nuova fase operativa, che vedrà la messa in sicurezza dell’edificio principale e il ripristino delle aree esterne, la bonifica degli ambienti interni e, successivamente, la realizzazione dei veri e propri interventi di riqualificazione, articolati in stralci funzionali. Parliamo di un immobile di straordinaria rilevanza storica e architettonica, incastonato nel cuore del centro medievale, che tornerà a vivere sotto una nuova veste: quella di cittadella della cultura, al servizio della comunità e del territorio. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo Meloni e alla Giunta Rocca per l’attenzione riservata a Viterbo e per la volontà politica di destinare risorse ingenti alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Questo intervento rappresenta un cambio di passo concreto, capace di portare sviluppo, rafforzare l’identità culturale cittadina e rilanciare il tessuto socio-economico del centro storico», conclude il deputato.

