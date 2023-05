ALLUMIERE - Una “Festa per il tesseramento”: così il Partito democratico di Allumiere apre la campagna per le iscrizioni 2023 con un appuntamento previsto per oggi alle ore 18 all’auditorium comunale.

«Abbiamo voluto questa iniziativa – spiega Aldo Frezza, segretario reggente del Partito democratico, insieme al gruppo direttivo – perché le primarie ci hanno permesso di avvicinare energie nuove interessate a portare un contributo di valori al nostro partito. Organizzeremo anche altre iniziative nei prossimi giorni per portare avanti la fase congressuale per l’elezione del segretario regionale, cercando di tornare a sintonizzarci coi cittadini: non è facile, ma l’esperienza della campagna per l’elezione di Elly Schlein Segretaria è stata importante per capire i bisogni e partire da qui per costruire un’alternativa anche per il governo del Paese”. Anche i consiglieri comunali del gruppo PD Allumiere Nicol Frezza e Enrico Fracassa sulla stessa linea: “Vogliamo rinnovare l’impegno per il Pd anche verso i giovani, perché il futuro parte soprattutto da loro e dalle loro proposte”.

