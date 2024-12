SANTA MARINELLA – Il leader della lista civica Io Amo Santa Marinella, Stefano Marino, ha presentato una richiesta per nominare una commissione di indagine per analizzare i motivi che hanno portato il sindaco Tidei a dichiarare il dissesto finanziario sei anni fa.

“Il sindaco Tidei – scrive Marino - nel 2018, subito dopo essersi insediato, dichiarò la volontà di istituire una commissione di indagine proprio per capire come sia stato possibile che nella precedente amministrazione siano stati accumulati debiti per 15 milioni di euro. A distanza di ben sei anni, nulla è stato fatto. Per questo motivo, con la nostra istanza, vogliamo sollecitare l’amministrazione comunale, alla costituzione della commissione d’indagine per ricercare la verità dei fatti che gravano e graveranno pesantemente sulle tasche dei santamarinellesi per i prossimi venticinque anni.

Sarà dunque il sindaco e la sua maggioranza a poter dimostrare, accettando la nostra proposta, di essere davvero interessato alla verità. Altrimenti si renderà evidente la volontà di gestire la cosa pubblica con il terrore di applicare il concetto di trasparenza amministrativa e continuare con la propria ossessiva propaganda”.

“L’istituzione di questa commissione – conclude Marino - è necessaria per fare chiarezza e luce su quanto successo in Comune negli ultimi anni”.

