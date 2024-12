LADISPOLI - Un incontro sul diritto allo studio.

A promuovere l’evento è il Partito democratico di Ladispoli e il circolo Giovani democratici Tirreno.

Appuntamento: il 18 gennaio alle 18 nella sede del Pd in via Odescalchi 57.

All’incontro saranno presenti la consigliera della Regione Lazio e vicepresidentessa della commissione trasporti, Michela Califano; il membro dell’assemblea nazionale del Pd, Emiliano Minnucci e il consigliere della Regione Lombardia e candidato alla segreteria nazionale dei Giovani democratici con la lista Generazione Prossima, Paolo Romano. Saranno inoltre presenti rappresentanti degli studenti delle scuole superiori e dell’università. «I temi trattati saranno molti - hanno aggiunto dal Pd locale - come ad esempio il caro affitti, i trasporti e il costo in generale per lo studio».

