SANTA MARINELLA – Pepata risposta del sindaco alla forma di protesta attuata dalle minoranze nella spiaggia che sta nei pressi della rampa di via Giuliani. “Un flash mob ridicolo – dice Tidei - al punto che pensavo fossero sul set di scherzi a parte. E Invece no. alcuni esponenti dell’opposizione hanno voluto mettere in scena una protesta assolutamente priva di fondamento anzi direi paradossale. Per cosa hanno protestato infatti? Per aver realizzato, dopo tanto tempo, anche per dar seguito alle richieste che ci erano pervenute dagli operatori balneari e per garantire maggiore sicurezza, una rampa di accesso alle spiagge centrali. Una discesa che, in caso di emergenze, può essere usata anche dai mezzi di soccorso e salvare vite umane. E’ stata realizzata semplicemente demolendo un vecchio manufatto abusivo e presto sarà costruita anche una rampa per disabili. Per quanto attiene la terrazza panoramica, questa verrà ristrutturata al termine della stagione balneare. Ora, peraltro, sono giunti anche i pareri positivi da parte della Soprintendenza. A questo punto la domanda sorge spontanea, e la voglio rivolgere ai consiglieri Fiorelli e Baciu, per chiedere loro perchè questa protesta non l’hanno messa in atto negli anni precedenti quando quella spiaggia libera era impraticabile, dissestata e governava il loro sindaco e cioè Bacheca. All’epoca, invece, tutti zitti, evidentemente dei disagi dei bagnanti, turisti e residenti non interessava nulla a nessuno. E questo per dieci lunghi anni”. “Questa amministrazione – conclude Tidei - ha riqualificato e messo in sicurezza l’arenile della zona centrale di Santa Marinella, che ora è fruibile gratuitamente, ed è stata portata della sabbia e delle basi per gli ombrelloni. Insomma l’ha resa una vera spiaggia fruibile da tutti. Questo è davvero il mio ultimo quesito, chiedo a tutti i manifestanti di spiegare per cosa hanno protestato. Perchè è stato messo in sicurezza a questo tratto di costa? O perché sarà finalmente creata una passerella per persone diversamente abili? Se questa è la loro sensibilità sono certo che resteranno all’opposizione ancora a lungo”.