MONTEFIASCONE – «Dopo due anni dall’appalto milionario dei rifiuti a Gesenu Spa, l’attuale amministrazione comunale di Montefiascone si è rivelata un autentico fiasco nella gestione di un servizio essenziale come la raccolta dei rifiuti. La cifra colossale di 9 milioni di euro, che avrebbe dovuto garantire una gestione efficiente, sembra invece essersi trasformata in una colossale perdita di risorse pubbliche». Nuovo attacco di Fabio Notazio (Lega-Salvini Premier) nei confronti dell’amministrazione comunale. «Nonostante la predisposizione del servizio con la delibera del Commissario Prefettizio n. 99 del 2021 - spiega Notazio - l’attuale amministrazione sembra incapace di far rispettare le clausole contrattuali e di attivare i servizi previsti. Questo atteggiamento di negligenza è inaccettabile, specialmente quando si considera che i cittadini hanno pagato esorbitanti tasse sui rifiuti per garantirsi un servizio di qualità».

«Uno dei punti più scandalosi - prosegue Notazio - riguarda l’installazione dei contenitori a sistema informatizzato su strada. Questi contenitori, presenti solo in alcune parti della città, sono rimasti inutilizzati e inattivi nonostante siano stati ampiamente pubblicizzati come una soluzione innovativa e tecnologicamente avanzata. Queste strutture, apparentemente moderne, contengono cassonetti invisibili all’utenza e possono essere utilizzate solo se l’utente viene riconosciuto dal sistema.

Incredibilmente, anche questa parte del progetto è stata gestita con una negligenza inaudita. Nonostante i costi sostenuti dai cittadini attraverso le tasse, questi contenitori sono stati lasciati in uno stato di inattività, rendendo il servizio di raccolta dei rifiuti ancora più inefficace».

«La situazione è ancora più irritante - sostiene Notazio - considerando il passato di alcuni membri dell’amministrazione. Rosita Cicoria, precedentemente impegnata in movimenti civici e difesa del territorio, sembra ora aver perso completamente la bussola. Questa figura, inizialmente vista come un’alleata del popolo, è ora sotto il gruppo del patto civico con Giulia Moscetti, che ha compiuto una netta svolta sull’argomento dell’acqua privatizzata. È triste vedere come chi è stato un difensore appassionato del territorio ora sembri aver abbandonato le lotte in favore dell’interesse pubblico.

Il servizio di raccolta rifiuti è essenziale per il benessere e la salute della collettività. L’incapacità dell’attuale amministrazione di farlo funzionare correttamente è una pietra miliare nella storia di una gestione inefficiente. È giunto il momento di chiedersi se questa amministrazione sia davvero in grado di gestire le responsabilità che le sono state affidate. I cittadini di Montefiascone meritano molto di più e dovrebbero pretendere una soluzione immediata e un cambiamento drastico nell’attuale situazione dei rifiuti», conclude il rappresentante della Lega.

©RIPRODUZIONE RISERVATA