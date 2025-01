FIUMICINO - Decentramento amministrativo per facilitare l’accesso ai servizi in tutte le località: questo l’obiettivo della prossima apertura ad Aranova egli uffici della Polizia Locale, Fiumicino Tributi e Anagrafe.

Questione che ha, però, visto sollevare polemiche dall’opposizione che si chiede: «Cosa accadrà all’ufficio comunale di Palidoro? Dopo la chiusura di quello di Fregene, anche Palidoro subirà lo stesso destino - dichiara il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca-. Se questo dovesse accadere, i cittadini di Passoscuro o Tragliatella ad esempio, come delle altre località a nord del territorio comunale, si troverebbero costretti a recarsi ad Aranova per accedere a servizi essenziali come quelli demografici e di stato civile, con evidenti disagi logistici. Questa è una prospettiva che contrariamente a quanto viene dichiarato penalizzerà gravemente gran parte della nostra comunità e che solleva interrogativi sulle reali intenzioni dell’amministrazione comunale.

Il capogruppo ha poi posto l’accento sulla realizzazione del centro civico nella nuova piazza di Aranova «prevista a carico di convenzioni urbanistiche già stipulate, mentre adesso l’Amministrazione fa sapere che stanno per essere concluse le procedure per l’acquisizione di uno stabile di 550 metri quadrati dove saranno collocati gli uffici: come si sposano le due procedure?».

Di Genesio Pagliuca sottolinea che si tratta di una spesa importante: «Un milione e duecentomila euro, che potrebbero tranquillamente essere risparmiati se i nuovi uffici venissero collocati nello stabile in corso di realizzazione nella nuova piazza, senza ulteriori costi a carico del Comune. E’ lecito chiedersi: quale logica c’è dietro queste scelte? E soprattutto, chi ne trae vantaggio? Non vorremmo che dietro queste decisioni si celassero manovre economiche o politiche a scapito del benessere dei cittadini. E per questo che chiediamo con forza alla maggioranza trasparenza e chiarezza. I cittadini meritano risposte concrete, non proposte la cui efficacia si scioglie come neve al sole e scelte inspiegabili».

«Gli uffici di Palidoro rimangono operativi e a disposizione dei cittadini e confermo che ad Aranova saranno aperti nuovi uffici della Polizia Locale, Fiumicino Tributi e Anagrafe», ha chiarito Francesca De Pascali, delegata del sindaco al decentramento amministrativo, che ha aggiunto: «Le polemiche sollevate dimostrano ancora una volta un tentativo di alimentare un processo alle intenzioni che appare fuorviante e controproducente. Invece di sostenere un progetto che mira a semplificare e rendere più efficiente l’accesso ai servizi, si sceglie di creare confusione, portando i residenti a dubitare di un cambiamento che, al contrario, è stato studiato e progettato proprio per rispondere alle loro necessità.

La situazione degli uffici di Palidoro, che fanno capo alla regione, è critica e i locali sono in condizioni di fatiscenza, il che rende impossibile il loro ampliamento. Al contrario, l’edificio di Aranova è stato acquistato e rappresenta un investimento duraturo, poiché resterà sempre a disposizione dei cittadini. – aggiunge – Ricordo inoltre che gli uffici comunali di Fregene sono stati chiusi improvvisamente durante la Giunta Montino».