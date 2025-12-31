CIVITAVECCHIA – Il 31 dicembre scade l’Autorizzazione Integrata Ambientale legata all’esercizio a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord. «Da domani, 1° gennaio 2026, non bastano formule: serve chiarezza giuridica e amministrativa, perché senza atti e responsabilità Civitavecchia rischia un limbo che blocca investimenti, lavoro e pianificazione. Nelle scorse ore gli Onorevoli Battilocchio e D’Attis parlano di “riserva fredda”, nuove iniziative industriali e Accordo di Programma. Prendiamo atto, ma chiediamo una risposta semplice: come si intende attuare tutto questo dopo la scadenza dell’AIA, senza zone grigie? “Riserva fredda” – spiegano dal Pd – può significare solo due cose. Se significa impianto realmente fermo, senza combustione, allora va detto chiaramente che non esiste alcuna riattivabilità automatica e che non si può restare sospesi: servono tempi certi per smantellamento, liberazione aree, eventuali bonifiche dove dovute e un Accordo di Programma con risorse e cronoprogramma. Se invece significa impianto riattivabile per esigenze del sistema elettrico, allora serve un provvedimento formale che disciplini condizioni, limiti temporali, controlli, prescrizioni e responsabilità: senza atti chiari si genera solo incertezza legale e contenzioso, con un precedente potenzialmente pericoloso».

Il Pd chiede quindi agli Onorevoli Battilocchio e D’Attis, e a tutte le forze di centrodestra del territorio, di chiarire pubblicamente quale opzione intendono sostenere. «Chiediamo se confermano che oggi scade l’AIA legata al carbone e quali effetti ritengono operativi da domani; chiediamo se la “riserva fredda” – hanno concluso – è impianto fermo o impianto riattivabile e, in quest’ultimo caso, quale atto preciso la renderebbe legittima e controllabile. In ogni scenario, chiediamo come intendano evitare che questa scelta blocchi gli obiettivi che Civitavecchia deve ottenere: smantellamento e messa in sicurezza, ampliamento reale della zona industriale, investimenti e reindustrializzazione con tutela dell’occupazione».