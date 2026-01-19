SANTA MARINELLA – Anche Rifondazione Comunista di Santa Marinella approva la decisione della Commissaria prefettizia di mantenere il rapporto con il responsabile dell’ufficio tecnico architetto Mencarelli. “Quantomeno per dare una continuità nella gestione dei tanti milioni di euro ottenuti dall’Europa – dice il direttivo di Rc – per i numerosi progetti che spaziano dal sottopasso Valdambrini, all’express way, dalla pista ciclabile alle nuove strutture scolastiche, dalla piscina comunale al centro cottura. Per un Comune piccolo come il nostro in grave difficoltà a gestire l’ordinario, aver accaparrato tutti questi finanziamenti sembra un atto di dissennata ingordigia più che una seria valutazione sulle reali possibilità di realizzare quanto è stato annunciato. Mencarelli dimostra altrettanta bulimia nell’accumulare carichi ed incarichi di lavoro, non c’è progetto in cui lui non sia Rup e il direttore dei lavori, dimostrando una grande maestria nel dilazionare e posticipale la scadenza della consegna delle opere, ma non altrettanta perizia nel realizzarle. Ricordiamo la questione della Passeggiata, che in sette anni e mezzo d’amministrazione e tre anni di affidamento alla Beach Management, rimane pericolante e inagibile. Stesso discorso vale per le grandi opere idrauliche per le quali, malgrado i rinvii e la suddivisione in stralci dei progetti, dopo sette anni e mezzo esse sono all’anno zero per Castelsecco e incomplete per Ponton del Castrato. La Commissaria si è resa immediatamente conto come la gestione approssimativa non consentirà la conclusione di parecchie delle molte opere in cantiere. Perché quindi assumersi la responsabilità di questi potenziali fallimenti? Lasciamo piuttosto che i campioni dell’annuncio e dell’investimento pubblico si destreggino in ulteriori rinvii e incompletezze. Ricordiamo che l’amministrazione Tidei è riuscita ad alienare per vent’anni la gestione del cimitero comunale per lavori che richiedevano un investimento modesto e lo stesso si apprestavano a fare per la Passeggiata, dimostrando la totale incapacità del nostro ufficio tecnico di affrontare non lo straordinario ma la manutenzione ordinaria dei sui beni più preziosi”.