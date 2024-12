CIVITAVECCHIA – “Transizione energetica - Missione possibile”. È questo il titolo del convegno organizzato dal circolo del Partito Democratico di Civitavecchia per giovedì 14 marzo, dalle 16 alle 19, presso l’hotel de La Ville. Interverranno Annalisa Corrado della segreteria nazionale del Pd, Daniele Leodori, segretario regionale del partito, il presidente della commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli, il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio ed il responsabile nazionale Energia del M5S Gianni Girotto. Parteciperanno il sindaco Tedesco ed i rappresentanti istituzionali del territorio, partiti politici, sindacati, associazioni datoriali e di categoria, Cfft, Cpc, Università La Sapienza, Greenpeace, Legambiente, associazione Laudato Sì, Kyoyo club, Enel e Eni Plenitude.

«Abbiamo voluto dar luogo all’iniziativa – ha spiegato il segretario del circolo cittadini Piero Alessi – per offrire un terreno di confronto aperto alle Istituzioni, alle forze politiche e sociali su un tema che riteniamo centrale, nel quadro della progettazione inerente allo sviluppo della città. La discussione si muoverà su due piani convergenti: da un lato la dimensione nazionale e dall’altro uno sguardo più aderente alla specificità locale, con particolare riferimento al processo di decarbonizzazione in corso e alla visione per un futuro incentrato su fonti rinnovabili e un deciso superamento di una economia che, oggi, poggia, più che altrove, sui combustibili fossili».