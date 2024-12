FIUMICINO - «Ci risiamo. Ancora una volta Tragliata e Tragliatella sono sotto attacco da parte di chi intende speculare sul territorio realizzando opere faraoniche senza minimamente preoccuparsi della qualità della vita dei cittadini. Lo scorso 7 agosto è stato depositato presso l’Ufficio Valutazioni di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente il “Progetto per la realizzazione di un nuovo parco eolico in zona Castellaccio”, nonostante quell’area sia stata vincolata e riconosciuta di notevole interesse pubblico dal Ministero della Cultura con una procedura attivata d’intesa con l’amministrazione comunale a seguito di una delibera approvata all’unanimità, vincolo confermato da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato passata sotto silenzio dall’attuale Amministrazione». E’ quanto si legge in un comunicato a firma del capogruppo Pd Ezio Di Genesio Pagliucca, il consigliere della Lista Civica Ezio Sindaco Angelo Petrillo e della capogruppo di Sinistra Italiana e Reti Civiche Barbara Bonanni. «Per questo abbiamo presentato una mozione nella quale chiediamo al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per presentare osservazione nell’ambito della procedura di VIA attualmente in corso, esprimendo parere negativo.

Adesso vedremo se questa maggioranza si schiererà a difesa del territorio o se ancora una volta metterà la firma sull’ennesimo scempio.

E ci chiediamo, non sarà che la decisione del luglio del 2023 di non ricorrere al Consiglio di Stato a fianco del Ministero della Cultura a difesa del vincolo non sia stata presa per agevolare la strada a questa e ad altre speculazioni? Non vorremmo che sotto ci sia qualcosa che ci sfugge. Noi siamo coerenti con le nostre posizioni. E l’amministrazione comunale? Come già abbiamo detto altre volte, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Per quanto ci riguarda, chiediamo anche la convocazione di una Commissione alla ripresa dei lavori».