ALLUMIERE - L’agenda politica del Partito Democratico. Per costruire l’alternativa. L'Europa, l'Italia, Allumiere, il futuro. Ieri c’era una bella parte di una comunità territoriale che si è riunita per parlare su come tornare a mettere insieme la forza politica e sociale necessaria a costruire un’alternativa.

Costruire è un verbo importante, presuppone tanto lavoro e pazienza.

Tornare a parlare di temi, di visioni sulla realtà che vorremmo costruire. Abbiamo intrapreso un lavoro di programmazione, iniziato nei mesi scorsi, dopo la fase elettorale e dopo l’estate che ci ha visto impegnati nella raccolta firme per importanti temi, che ora riprende a pieno ritmo.

Proviamo ad andare oltre la tentazione di una campagna elettorale permanente, che ci vede troppo spesso concentrati su battaglie interne, vogliamo portare avanti un’azione di dialogo, sui temi che ci uniscono e che sono fondamentali per costruire una visione concreta, attenta e di valore.

Tornare a parlare con le persone e per le persone, l’obiettivo deve essere chiaro: non lasciare indietro nessuno. Ringraziamo i nostri relatori con i quali abbiamo condiviso un pomeriggio di riflessione e condivisione: la Senatrice PD Cecilia D’Elia, Marco Pacciotti della Direzione Nazionale, Michela Califano Consigliera regione Lazio PD, Antonio Rosati, Dirigente PD.

Ringraziamo i rappresentanti territoriali del coordinamento PD litorale nord, compagni e compagne con i quali ci attendono battaglie importanti, prima su tutti la questione del porto.

Ringraziamento tutte e tutti coloro che sono intervenuti e con i quali iniziamo a costruire un percorso di tessitura.

Sono in cantiere già altri appuntamenti che ci auguriamo siano sempre più partecipati.

