CIVITAVECCHIA – «Stiamo lavorando per il regolamento dei comitati di quartiere e presto lo porteremo nell’apposita commissione». Lo ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo, con delega alle Periferie, Simona Galizia a margine della conferenza stampa dei tre eventi dedicati ai quartieri periferici ci Campo dell’Oro, San Liborio e Borgata Aurelia. Una presentazione che si è tenuta proprio a Campo dell’Oro, presso la rotonda, a testimoniare la volontà dell’amministrazione comunale e, nello specifico, dell’assessore Galizia di essere vicina alle periferie. «Le circoscrizioni sono state tolte ma rimarranno per sempre delle realtà che sono state in grado di aiutare l’assessore di riferimento e il Sindaco a comprendere al meglio le problematiche». Negli ultimi anni sono stati proprio i quartieri periferici a crescere maggiormente, pensiamo ad esempio a San Liborio dove negli ultimi anni sono comparsi nuovi agglomerati abitativi spingendo tante persone a spostarsi verso il popoloso quartiere periferico. A questo però, troppo spesso, non ha corrisposto un’adeguata urbanizzazione. Le problematiche «dei quartieri periferici - ha sottolineato Galizia - sono tante perché si stanno allargando sempre di più e attraverso i comitati vogliamo organizzare un filo diretto con la cittadinanza, proprio come erano prima le circoscrizioni». Uno strumento utile, come ha spiegato Galizia, per raccogliere tutte le segnalazioni e stilare un cronoprogramma di manutenzione e interventi. «Il regolamento - ha aggiunto Galizia - sarà in commissione nei prossimi mesi, sarà molto snello perché appunto lo abbiamo immaginato come uno strumento utile al servizio dei cittadini». Da questo regolamento, secondo Galizia, nascerà qualcosa di bello per le periferie. «Noi - ha concluso l’assessore Galizia - vogliamo aiutare i quartieri anche nella quotidianità per rendere migliore la vita dei cittadini che, in fondo, è il nostro obiettivo prioritario». Come ha sottolineato il sindaco Ernesto Tedesco proprio a Campo dell’Oro a breve «partiranno i lavori di risistemazione dell’area verde della rotonda in modo da poter dare nuovo decoro al parco». Come spiegava nei mesi scorsi il vicesindaco Manuel Magliani «nuove alberature si fonderanno quindi con le specie esistenti, sarà realizzato un campo da basket polifunzionale recintato da mettere a disposizione della vicina scuola e sorgerà anche un parco giochi per bambini di varie età. Un impegno importante anche dal punto di vista dell’investimento: il progetto prevede uno stanziamento di 300mila euro».

