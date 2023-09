S. MARINELLA – Immediata risposta del sindaco Pietro Tidei, ai due consiglieri di minoranza Fiorelli e Baciu, che lamentano sporcizia in alcune zone di Santa Severa. “Eccoli, come un disco rotto, i consiglieri Fiorelli e Baciu, i quali, anziché magari proporre soluzioni condivise e fattibili, preferiscono screditare l’amministrazione comunale, rappresentando un degrado che non c’è con il solo intento di attaccare l’operato del Comune – dice il primo cittadino - se è pur vero che alcune zone della città versano in una situazione di pulizia non soddisfacente, è altrettanto vero, e non abbiamo timore di affermarlo, che la prima causa di sporcizia è rappresentata da quei cittadini che non hanno minimamente cura dell’ambiente e del luogo in cui vivono. Molto spesso si è costretti ad intervenire con azioni non programmate laddove vengono rinvenuti sacchi neri pieni di immondizia, sfalci e potature del verde privato e quant’altro, abbandonati agli angoli delle strade, sui marciapiedi e nelle aiuole. Una situazione, questa sì, che definirei vergognosa e per la quale abbiamo attivato una apposita task force congiunta tra Gesam e Polizia Locale affinché si possa prevenire e ripristinare lo stato decoroso dei luoghi. Allo stesso tempo, sono in corso le opere di bonifica e pulizia quotidiana delle strade, ma non è semplice mantenere pulita una città lunga come la nostra, con molto verde pubblico da curare”. “Siamo al lavoro per migliorare questo contesto e risolvere in maniera definitiva le problematiche legate allo spazzamento e allo sfalcio delle erbe bordo strada. Tutto ciò ribadito – conclude il Sindaco – invito i cittadini al mantenimento di una città più pulita e ai consiglieri di minoranza di proporre idee condivise piuttosto che continuare a screditare l’immagine della città”.