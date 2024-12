SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei, scrive alla consigliera comunale di Fratelli D’Italia Ilaria Fantozzi, ironizzando sul fatto che la Fantozzi si sia nominata da sola capogruppo in consiglio comunale del partito della Meloni, “Egregia consigliera – scrive Tidei - leggo sulla stampa che lei, con orgoglio, rivendica la sua autocandidatura a capogruppo. Credo bene, visto che lei è l’unica consigliera di quel gruppo, anche se ci informa che in Italia, il suo, è il primo partito. Così però non è purtroppo per lei, al Comune di Santa Marinella, dove il primo partito è il PD ed altre formazioni politiche si sono piazzate prima di Fratelli d’Italia. Vorrei, con questo, cogliere l’occasione per dirle che questa amministrazione dovrà governare ancora per quattro anni, visto che si è votato per una legislatura di cinque anni. Stia tranquilla e faccia una buona opposizione, visto che sinora il suo contributo è stato abbastanza scarso e poco produttivo”. Sui social, il sindaco, fa anche sapere che molto probabilmente, nel 2025, potrebbe cambiare la legge che consentirà ai sindaci di presentarsi per un terzo mandato e che lui sarà pronto per ripresentarsi di nuovo.