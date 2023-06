MONTALTO DI CASTRO - A Montalto ottima riuscita per le giornate del tesseramento di Forza Italia. E’ stata una bellissima mattinata di politica quella di domenica a Montalto marina.

«In occasione delle Giornate del tesseramento nazionale - spiega il commissario Giovanni Corona - con Forza Italia Montalto siamo scesi in piazza per incontrare le persone e confrontarci. Siamo da sempre convinti che è solo parlando con i cittadini che si può lavorare e fare del bene, trovando le giuste soluzioni per il territorio. Grazie ai tanti amici di Montalto e Pescia che sono venuti a trovarci, nonostante il grande caldo, al gazebo sul lungomare Harmine, per aderire alla nostra iniziativa».

«Un grazie speciale - conclude Corona - al commissario provinciale Andrea di Sorte per essere sempre presente e disponibile in ogni circostanza».

