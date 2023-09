Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’avviso 2/2023 per l’accesso ai contributi del Fondo ex art. 72 del Codice del Terzo Settore rivolto agli enti del terzo settore e le relative istruzioni per l’accesso ai finanziamenti. Lo rende noto la consigliera e melbro della consulta del volontariato Antonella Sberna. «Si tratta di una opportunità importante e concreta offerta al volontariato e al terzo settore della nostra nazione - spiega - e non possiamo non sottolineare l’impegno profuso dal Governo per potenziare il fondo con oltre due milioni e mezzo di euro in più rispetto allo scorso anno per un totale di oltre 22,6 milioni. Come si legge in una nota del viceministro del Lavoro e Politiche Sociali Bellucci, il Governo in linea con quanto previsto nell'Atto di indirizzo 2023, garantisce pieno supporto a progetti di rilevanza nazionale dedicati a iniziative quali la lotta alla povertà, la tutela della salute e del benessere, la promozione dell'educazione e dell'apprendimento permanente, la crescita economica e l'inclusione sociale e lavorativa, con l'obiettivo primario della promozione del bene comune, della riduzione delle diseguaglianze e dell'aiuto, in particolare, ai più fragili. Il volontariato e gli enti del terzo settore sono motore trainante del nostro sistema di walfare nazionale e territoriale e per questo che auspico ampia diffusione anche sul nostro territorio di questa iniziativa promossa dal Governo Meloni - cpnclude Sberna - affinché tutti coloro che hanno la possibilità di aderire lo facciano cogliendo questa importante opportunità».

