CIVITAVECCHIA – «In queste ore si torna a parlare di una presunta “tassa sui crocieristi” prendendo a riferimento il caso di Genova. È necessario riportare il dibattito su un piano di verità e correttezza istituzionale, evitando semplificazioni che rischiano di creare aspettative irrealistiche».

Inizia così una nota del Partito democratico di Civitavecchia che prosegue: «A Genova – scrivono – è stata approvata l’istituzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, sulla base di un percorso formale di riequilibrio finanziario sottoscritto con lo Stato ai sensi della normativa nazionale vigente. Non si tratta di una decisione estemporanea o autonoma, ma dell’esito di un iter avviato nel 2022, all’interno di un accordo Stato–Comune che prevedeva specifiche misure straordinarie di entrata, oggi vincolanti per l’ente. È quindi scorretto presentare il caso Genova come un modello automaticamente replicabile da qualunque città portuale. La misura si colloca infatti in un perimetro normativo e istituzionale eccezionale, che riguarda Comuni capoluogo inseriti in accordi straordinari di riequilibrio con lo Stato, e non rappresenta una facoltà generale a disposizione di tutti i Comuni».

Secondo i dem «Civitavecchia, pur essendo uno dei principali porti crocieristici d’Europa, non rientra oggi in quel perimetro normativo e istituzionale. Raccontare il contrario significa alimentare una narrazione fuorviante, che non aiuta i cittadini a comprendere la complessità reale del tema. Ciò non significa ignorare il problema. L’impatto dei grandi flussi crocieristici sulle città portuali è un tema reale, che riguarda la viabilità, i servizi, l’ambiente e il decoro urbano. Proprio per questo il Partito Democratico ritiene necessario lavorare su strumenti legittimi, strutturali e sostenibili, e promuovere un confronto a livello nazionale che riconosca il ruolo strategico delle città-snodo come Civitavecchia, dotandole di regole chiare ed eque. Serietà – concludono -, trasparenza e strumenti veri: è questo l’approccio che il Partito Democratico ritiene indispensabile per affrontare un tema complesso senza scorciatoie né illusioni».

