TARQUINIA - Strade nell’incuria a Tarquinia. La protesta corre sui social con l’ex assessore Angelo Centini che attacca la giunta Giulivi.

«Comprendiamo bene l’ interessamento per la Strada Vecchia della stazione con interventi di abbellimento con la piantumazione di un bel filare di cipressi e pulizia costante delle erbe infestanti nonché a renderla anche area pedonale 0-24 - scrive sui social Centini - Non comprendiamo però il completo disinteresse ,nonostante molti solleciti dei cittadini ,per alcune strade del centro storico come quella di via delle Mura dove da tempo immemorabile persiste una grossa buca che è diventata un pericolo costante sia per i pedoni che per le autovetture».

«Poi dato che il sindaco è capo anche di quella comunità di cittadini che vive " nel villaggio" Sant' Antonio e che da tempo si sente abbandonata, faccia una cosa inusuale per la sua amministrazione: incontri questi cittadini , ci dialoghi e prenda poi un impegno a sistemare le strade con una nuova pavimentazione , a tenerle pulite , ben illuminate e possibilmente tranquille. Sarebbe una cosa bella dato che tra 10 mesi ci sono le elezioni».