TARQUINIA - In un atto senza precedenti, le forze politiche di opposizione del consiglio comunale di Tarquinia, Movimento 5 stelle, Partito democratico, Udc e Forza Italia, hanno sottoscritto congiuntamente una mozione per contrastare la decisione dell’amministrazione comunale di non rinnovare la concessione dei terreni all’istituto d’istruzione superiore “Vincenzo Cardarelli”. «Questo atto unanime - spiegano i partiti all’opposizione - rappresenta un forte messaggio politico e un impegno condiviso verso la tutela dell’istruzione e il futuro dei giovani di Tarquinia». «La decisione di non rinnovare la concessione dei terreni, utilizzati dall’istituto per importanti attività didattiche e progetti educativi, rischia di minare la qualità dell’istruzione e le opportunità offerte ai nostri studenti - spiegano le minoranze - Le forze politiche riconoscono l’importanza cruciale di sostenere l’istruzione, non solo come impegno verso la nostra gioventù, ma anche come investimento nel futuro della nostra comunità. L’istruzione è la base su cui si costruisce una società più giusta, informata e preparata a fronteggiare le sfide del domani». «Attraverso questa mozione - concludono - Movimento 5 stelle, Partito democratico, Udc e Forza Italia chiedono all’amministrazione comunale di riconsiderare la propria decisione e di avviare un dialogo costruttivo e produttivo con l’Istituto d’istruzione Vincenzo Cardarelli. È fondamentale trovare una soluzione che salvaguardi gli interessi educativi degli studenti e la qualità dell’offerta formativa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA