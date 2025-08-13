TARQUINIA - Una giornata all’insegna dell’ascolto, del dialogo e della partecipazione ha animato il lungomare di Tarquinia Lido, dove Fratelli d’Italia ha allestito un gazebo informativo che ha riscosso un’ottima affluenza. Numerosi cittadini, simpatizzanti e sostenitori hanno colto l’occasione per confrontarsi con i rappresentanti del partito, riflettendo insieme sull’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni e sulle prospettive politiche che attendono la Nazione.

L’iniziativa, pensata per rinsaldare il rapporto tra istituzioni e territori anche durante i mesi estivi, si è rivelata un vivace momento di incontro e dialogo. A suscitare particolare interesse, anche l’Enigmistica Tricolore: uno strumento innovativo, pensato per veicolare in modo accessibile i principi, i valori e i risultati concreti dell’azione di governo.

«Essere presenti tra la gente, spiegare ciò che è stato fatto e ascoltare idee, critiche e proposte – ha dichiarato Federico Ricci, coordinatore del Circolo locale di Fratelli d’Italia – rappresenta per noi la più autentica espressione del fare politica. Il dialogo diretto con i cittadini è una risorsa irrinunciabile per chi ha a cuore il bene della comunità. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane, con nuovi gazebo in altri comuni del territorio: un viaggio tra le comunità, nel segno della trasparenza, della partecipazione attiva e della coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori, per continuare a costruire un’Italia più forte, libera e consapevole».