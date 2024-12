TARQUINIA – “La comunità di Fratelli d’Italia a Tarquinia si espande ed accoglie un nuovo ingresso: Betsi Zacchei, attuale assessore comunale a Cultura, Istruzione e Servizi scolastici, Pari opportunità e Politiche giovanili, ha deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni”.

Lo annuncia Massimo Giampieri, coordinatore provinciale Fdi Viterbo.

«Il nostro gruppo abbraccia una figura di livello, che sarà senz’altro in grado di fornire il suo apporto in vista delle imminenti elezioni comunali, dove il partito supporta la candidatura del sindaco uscente Alessandro Giulivi. Grazie alla sua esperienza e alle indubbie competenze maturate nel corso dell’attività amministrativa svolta da assessore, Betsi sarà d’aiuto nel radicare ancor di più Fratelli d’Italia sul territorio con l’obiettivo di continuare ad amministrare la città per i prossimi cinque anni”.

