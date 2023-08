FIUMICINO - «’Nessuna copertura alternativa al taglio di 16 miliardi al Pnrr’. Il servizio studi del Parlamento ha smentito il ministro Fitto calando una mannaia su centinaia di progetti già appaltati nel Lazio. Tra questi il PalaFesersini di Fiumicino per il quale l’amministrazione Montino aveva lavorato alacremente». A dichiararlo in una nota stampa è la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

«Un disastro con riflessi nefasti - prosegue la consigliera - anche su asili nido, piani di rigenerazione urbana, di lotta al dissesto idrogeologico e di valorizzazione dei beni confiscati.Purtroppo - sottolinea Califano - la gestione facilona e farsesca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte di questo Governo non fa altro che testimoniare quello che la destra ha sempre dichiarato: non lo volevano e tutt’ora faticano ad accettarl. Un danno inimmaginabile - conclde Califano - per il nostro Paese».