CERVETERI - Un incrocio pericoloso, troppi incidenti - alcuni anche gravi - in questi anni e la petizione portata avanti dai cittadini per chiedere la messa in sicurezza dell'arteria. Non si spengono i riflettori sull'incrocio tra via Settevene Palo e l'imbocco della A12 a Cerveteri. A febbraio dello scorso anno, dopo le molteplici richieste da parte degli automobilisti, il sindaco Gubetti aveva annunciato la realizzazione della tanto attesa e sognata rotatoria. «Un intervento fondamentale per la viabilità» aveva detto annunciando l'apertura dei cantieri «già nei primi mesi del 2024». Ma di mesi ne sono trascorsi e dei lavori per la realizzazione della struttura ancora non c'è traccia. «Una promessa mai mantenuta, nonostante le rassicurazioni fornite», tuonano il consigliere metropolitano Paolo Ferrara e il referente del gruppo territoriale del M5S 2050 Cerveteri, Attilio Di Maio. «Nel frattempo sono continuati gli incidenti che hanno, ormai, raggiunto un numero decisamente allarmante, fra morti e feriti. Stando alle previsioni di Gubetti - proseguono i due - i lavori di costruzione della rotatoria dovevano essere in dirittura d'arrivo. Peccato che del cantiere non vi sia traccia e che nessuno dell'amministrazione comunale della cittadina laziale abbia più toccato il tema». Ferrara e Di Maio chiedono dunque lumi alla giunta e al sindaco Gubetti «di fare immediatamente chiarezza»: «Lo si deve - concludono -ai parenti delle vittime e dei feriti di un tratto di strada micidiale, mentre la cittadinanza tutta attende quanto prima aggiornamenti».

