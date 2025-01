CERVETERI - Il 2024 è terminato e dell'avvio dei cantieri per la realizzazione di una rotatoria all'ingresso dell'autostrada ancora non c'è traccia. A puntare i riflettori sull'opera non realizzata è il consigliere Gianluca Paolacci. «Il sindaco, un anno fa disse che i lavori sarebbero partiti entro il 2024. Ad oggi non vi è traccia. Speriamo che il 2025 sia l'anno buono per vedere realizzata un'opera indispensabile per evitare incidenti, visto che ne abbiamo contati molti in questi ultimi anni». Paolacci chiede al primo cittadino di fare «pressione sugli enti preposti» tornando a evidenziare la pericolosità dello svincolo della A12, «spesso teatro di tamponamenti e frontali gravi».

