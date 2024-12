CIVITAVECCHIA – Il Comitato d’Area di Unindustria Civitavecchia ha approvato oggi un documento programmatico da sottoporre ai candidati sindaco alle prossime elezioni comunali e nel quale sono riassunte le priorità che, secondo le imprese, devono essere focalizzate nella prossima consiliatura 2024-2029. Il documento vuole contribuire al dibattito sullo sviluppo del territorio e ha l’obiettivo di fornire un quadro sintetico delle azioni da intraprendere per la crescita dell’area.

«Riteniamo che Civitavecchia debba assumere finalmente la postura di città attrattiva superando sterili atteggiamenti Nimby e diventando il territorio del sì – ha dichiarato Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia –siamo davanti ad uno scenario globale in rapida evoluzione, che avrà effetti importanti anche sullo sviluppo del nostro territorio. Allo stesso tempo la transizione digitale e quella energetica ci impongono di non rimanere fermi. Il phase out energetico è ormai alle porte e coincide con l’inizio di una nuova consiliatura comunale: questo termine impone alla nuova amministrazione comunale di mettere in campo rapidamente chiare scelte strategiche. I nuovi player industriali che si affacciano nel territorio devono essere considerati come una grande opportunità per portare investimenti e ricchezza e non con l’ostilità ideologica a cui si è data troppa importanza».

Durante il comitato, presieduto da Cristiano Dionisi (che rimarrà ad interim Presidente della sede fino al rinnovo del prossimo settembre), è stata presentata anche la struttura del nuovo gruppo della Piccola Industria, presieduto da Francesca Guerrucci. Ne fanno parte Franco Passeri (Sisco Ingegneria Srl), Maurizio Iacomelli (Minosse Srl), Fabio Ferretti (Moditech Srl), Stefano Pazzaglia (Interimpianti Srl), Letizia Signorello (Impresa Signorello Srl) e Marco Fallone (Bio Home Investments Srl).