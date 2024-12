S. MARINELLA – Il leader della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino ha partecipato all’inizio della campagna elettorale di Cateno De Luca.

“Abbiamo partecipato a questa manifestazione per l’inizio della campagna elettorale per le europee di Cateno De Luca – dice Marino – e la mia lista civica ha voluto essere presente per fare sentire tutta la sua vicinanza a Cateno De Luca. Attraverso la lista "Libertà", l'obiettivo è raggiungere lo sbarramento del quattro per cento, utile per eleggere europarlamentari a Bruxelles. Oggi comincia la campagna elettorale nella nostra città, affinché si possa dire meno Europa più Italia. Un manifesto di 19 punti riuniti sotto i valori di Pace, Sovranità, Equità, Federalismo. Tra i candidati anche il capitano Ultimo, che ha scoperto il suo volto, abbassando il passamontagna che lo ha accompagnato per anni a protezione della sua identità, dando il via alla campagna elettorale. Un momento davvero coinvolgente e che ci lascia ben sperare per un esito positivo di questo percorso. Tra i punti condivisi, libertà di professare la pace, Italia non belligerante, libertà di essere uno stato sovrano e un paese equo”.