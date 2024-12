TARQUINIA – Il candidato sindaco Francesco Sposetti parteciperà oggi alle 18 all’hotel Torre del Sole a Marina Velca, all’incontro dedicato alla tutela e alla valorizzazione dei tesori ecologici e ambientali di Tarquinia. «L’iniziativa - spiegano dal comitato - promossa dalla coalizione con i candidati consiglieri comunali Monica Calzolari, Massimo Luccioli ed Elena Vana, sarà un’opportunità per riflettere sulle tante criticità del litorale e per individuare le strategie più efficaci al rilancio la bellezza di un contesto storico e naturale, per molti aspetti davvero unico. All’incontro parteciperanno Daniela Eusepi, imprenditrice nel settore turistico alberghiero, e Giuseppe Nascetti, professore emerito di ecologia dell’Università della Tuscia». “Occorre uscire dalla lunga inerzia che penalizza il Lido sia nelle potenzialità economiche e turistiche sia nel patrimonio storico naturalistico del borgo delle Saline e di porto Clementino – sottolineano i promotori dell’incontro -. C’è bisogno di affrontare il grave inquinamento del Marta, che incide in modo pesante sulla qualità delle acque costiere e sull’offerta turistica. Il litorale di Marina Velca, poi, va integrato nelle politiche di sviluppo urbano migliorando le infrastrutture a cominciare dalla realizzazione di una lista ciclabile che tocchi il Lido e la città. Tarquinia merita di essere governata con una visione di futuro aperta all’innovazione e alla sostenibilità ambientale”.

I quartieri periferici e il Lido, sono poi i temi dei prossimi incontri che terrà il candidato sindaco. Il 30 maggio, alle 18, Sposetti incontrerà i residenti del quartiere Madonna dell’Olivo per confrontarsi con i cittadini della zona più popolosa della città su problemi e possibili interventi di riqualificazione del decorso urbano e dei parchi pubblici, per il potenziamento dell’illuminazione pubblica e il rifacimento delle strade e per progetti di rigenerazione urbana. Il 2 giugno, alle 17, sarà al Lido per l’incontro con l’associazione Assolidi, per affrontate le principali tematiche che riguardano la località costiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA