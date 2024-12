TARQUINIA - “Cantieri aperti in modo scriteriato solo per le elezioni. A rimetterci sono i tarquiniesi e i turisti”. È il duro affondo del candidato sindaco Francesco Sposetti, nei confronti dell’amministrazione comunale uscente. “Quello che sta avvenendo a Tarquinia Lido è emblematico – prosegue Sposetti -. I lavori che hanno stravolto viale Mediterraneo, con l’abbattimento dei pini, non sono ancora finiti, così come sul lungomare dove gli interventi sono iniziati a maggio e andranno avanti per tutta l’estate. I disagi per i cittadini e le tante attività commerciali presenti sono evidenti. L’amministrazione avrebbe potuto far partire i cantieri a settembre, perché i fondi impegnati, pari a 800mila euro, sono interamente provenienti dalle casse comunali e pertanto non soggetti a termini di scadenza per il loro completamento. Nulla impediva quindi di avviare gli interventi dopo la fine della stagione balneare. Evidentemente, però, la frenesia pre-elettorale di apparire come l’amministrazione del “fare”, male, ha prevalso sul buon senso, nonché, ancora una volta, sull’interesse dei cittadini”.

Il candidato sindaco Francesco Sposetti annuncia anche l'evento di chiusura della campagna elettorale, previsto per domani sera a piazza Cavour. «Il 21 giugno, dalle 19, nel centro storico di Tarquinia, sarà una festa con dj set e apericena l'ultimo appuntamento prima del ballottaggio - fa sapere la coalizione per Francesco Sposetti sindaco - Una festa per chiudere la campagna elettorale. Il candidato sindaco Francesco Sposetti dà appuntamento a piazza Cavour, il 21 giugno, dalle 19, per un happening con dj set, apericena e tanto divertimento per vivere Tarquinia e il suo centro storico nello splendido "salotto" tra il teatro comunale "Rossella Falk" e Palazzo Vitelleschi». «Concludiamo con una festa una campagna elettorale che mi ha portato, insieme alla mia splendida squadra – afferma Sposetti -, a incontrare associazioni, imprenditori, commercianti, agricoltori, artigiani e centinaia di persone con incontri tematici, iniziative, gazebo e volantinaggio, approfondendo le tante questioni che riguardano la nostra città e, allo stesso tempo, cogliendo la forte voglia di cambiamento che ci è arrivata dalla comunità. Venerdì saremo tutti in piazza per un ultimo importante evento, prima del ballottaggio del 23 e 24 giugno. Sarà l'occasione per vivere e manifestare il senso di comunità e di appartenenza alla nostra bella città. Un pieno di energia e positività, per poi voltare finalmente pagina e avere una Tarquinia più aperta e inclusiva». All'iniziativa saranno presenti tutti i candidati del Partito democratico, del Movimento 5 stelle, della lista Civitas Francesco Sposetti sindaco e di Alleanza verdi e sinistra.