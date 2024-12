Traffico su SP 4 Dogana, Astral accoglie le richieste del capogruppo Sabatini. «Ringrazio la società Astral spa e il suo amministratore unico, Antonio Mallamo, per essere intervenuti su mia sollecitazione in merito alle problematiche legate al traffico lungo la strada provinciale 4 Dogana, nel tratto compreso fra i Comuni di Tuscania e Montalto di Castro, dove sono in corso lavori di installazione di cavidotti per impianti fotovoltaici che rischiano di creare forti disagi agli automobilisti diretti verso il mare. Astral spa ha comunicato che qualora si rendesse necessario prolungare l’attuale ordinanza in scadenza il 30 giugno prossimo, disporrà l’occupazione stradale soltanto dalle ore 8 del lunedì fino alle ore 16 del venerdì per tutta la stagione estiva, precisamente dal primo luglio al 15 settembre, al fine di non creare problemi di viabilità nelle giornate di sabato e domenica». Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.

