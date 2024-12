SANTA MARINELLA – “La lista Coalizione Futuro, esprime solidarietà ai lavoratori della Gesam, impiegati presso il Comune per la raccolta, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la pulizia delle strade e la gestione dell’isola ecologica, che hanno deciso di indire una giornata di sciopero per domani”.

“Era l’11 settembre 2023 l’ultima volta che i lavoratori della ditta della raccolta differenziata, sostenuti dal sindacato Usb, avevano deciso di scendere in piazza di fronte al Municipio, a seguito di un grave incidente che aveva coinvolto un dipendente, rimasto intrappolato in un mezzo che si era rovesciato e che aveva riportato fratture al femore ed alla spalla – dice in una nota la leader Clelia Di Liello - il presidio che si era insediato di fronte alla sede comunale, chiedeva alle istituzioni comunali, di fatto l’unico committente della Gesam, maggiori pressioni presso la ditta affinché fosse garantita la sicurezza nel lavoro, la manutenzione dei mezzi, la pulizia frequente di strumenti e tute da lavoro a carico della stessa azienda. L’11 dicembre 2023, a tre mesi esatti da quella mobilitazione, i lavoratori della Gesam incroceranno nuovamente le braccia per protestare per le condizioni in cui sono costretti a lavorare perché nulla si è fatto rispetto la protesta di tre mesi prima. Continuano infatti a non essere rispettate le norme di sicurezza sancite dal Testo Unico 81/2008, eccessivi i carichi di lavoro in termini orari, eccessiva le quantità di materiali massima da caricare e trasportare, insufficiente l’igienizzazione dei mezzi di lavoro e degli strumenti. Domani un presidio verrà nuovamente organizzato di fronte al Municipio. La Coalizione sostiene i lavoratori in sciopero a difesa dei propri diritti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA