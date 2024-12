CIVITA CASTELLANA - Soggiorno marino per gli anziani utenti del centro socio educativo “Rosa Merlini Frezza”, in programma la prossima estate. Gli anziani potranno partecipare al soggiorno presso una struttura alberghiera idoneamente attrezzata per accoglierli, per un periodo di sette giorni.

Inoltre, tutti i cittadini over 65 potranno partecipare ad un soggiorno di 14 giorni nel mese di giugno 2024 presso una struttura alberghiera a Gatteo Mare, compartecipando al costo sostenuto dal comune per il viaggio, secondo le rispettive fasce di Isee di appartenenza e quindi con le relative tariffe previste dalla deliberazione n. 209/2023 dei “Servizi a domanda individuale”.

«La possibilità di poter organizzare con largo anticipo i soggiorni estivi per anziani e per gli utenti del centro socio educativo – commenta il sindaco Luca Giampieri – è uno degli effetti positivi legati all’approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre».

