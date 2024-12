«Sono felice per l'elezione di Antonella Sberna a vicepresidente del Parlamento europeo, che è un risultato straordinario che riempie di orgoglio non solo Fratelli d'Italia. Questo importante riconoscimento rappresenta un traguardo storico che sottolinea l'impegno e la determinazione di Fratelli d'Italia nel promuovere le istanze della Nazione e del nostro territorio. Desidero esprimere la mia gratitudine al gruppo Ecr e al suo co-presidente Nicola Procaccini, al capo-delegazione di FdI a Bruxelles, Carlo Fidanza, e ovviamente alla nostra Presidente Meloni. Rivolgo i miei migliori auguri di successo e di buon lavoro ad Antonella Sberna, con la piena certezza che continueremo a collaborare sinergicamente per un'Italia e un'Europa più forte e prospera». Così Marco Silvestroni senatore e presidente della federazione provinciale di Roma di FdI.