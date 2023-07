SANTA MARINELLA - AAA cartellone estivo cercasi. «Nel programma elettorale del sindaco Pietro Tidei si parlava del brand Santa Marinella e di quanto il turismo e la cultura fossero fondamentali per Santa Marinella e Santa Severa. Siamo al 19 luglio e del cartellone estivo non c'è traccia». Protestano i consiglieri d’opposizione di centrodestra: «Dov'è la vocazione turistica tanto annunciata? - affermano - Qui il turista trova il deserto, per non parlare dei residenti, costretti a spostarsi nei comuni limitrofi pur di godere di uno spettacolo all'aperto o dei commercianti, che tra una ztl (a nostro avviso inutile, se non supportata da un strutturato programma di eventi) e l'altra - sono ancora in attesa che la stagione decolli».

«Non una sola parola su questa grave carenza da parte del sindaco o dell'assessore alla Cultura e al Turismo, dei consiglieri di maggioranza o della lunga lista di delegati, un silenzio imbarazzante, che può essere interpretato solo come una mancanza di rispetto grave verso la comunità - sottolineano dal centrodestra - verso tutti noi cittadini e verso tutte quelle associazioni che ogni anno (tranne questo), seppur con poche risorse a disposizione, con sacrificio e dedizione, hanno sempre fatto del loro meglio per tenere viva la grande vocazione culturale e turistica che Santa Marinella e Santa Severa ha, nonostante questa amministrazione».

