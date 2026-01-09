LADISPOLI - Perché non iniziare a ripensare la viabilità sul viale e sul lungomare così da favorire l'uso delle bici? Ovviamente «dopo aver affrontato il problema dei parcheggi». A porsi la domanda, cercando di dare anche una risposta che possa essere utilzizata in un futuro non troppo lontano è Ladispoli Sostenibile. Alla base dell'idea c'è il PUT appena approvato dalla giunta e che prevede, per l'appunto, «un aumento della mobilità sostenibile». Riflettori puntati, da parte dell'associazione, al progetto iniziale della ciclabile che sarebbe dovuta passare «sia sul viale Italia e in parte sul lungomare centrale», e successivamente modificato «per la riluttanza dei concessionari balneari». «Al contrario, considerato quello che noi abbiamo immaginato in foto usando una semplice IA, lo spazio per fare una bike line e mettere nuove alberature sembrerebbe esserci tutto senza creare problemi a macchine, bici e pedoni. Quello che manca in realtà è una volontà politica che è molto solerte nei piani integrati e poco solerte sulle criticità in aumento nella nostra città, quali il traffico, i parcheggi e l'esigenza sottolineata nel Put di muoversi in maniera sostenibile aumentando le piste ciclabili per collegare alcuni quartieri con il centro.Ma anche aggiungiamo, le aree pedonali -evidenziano da Ladispoli Sostenibile - Aree pedonali che fanno aumentare il commercio, e l'incontro dei cittadini, basta osservare la quantità di persone presenti sul viale nei mesi estivi sul viale Italia. Quello che a Ladispoli si ha paura di fare in altre città si è fatto, a vantaggio di tutti, dei cittadini e dei commercianti perché studi urbanistici a parte che lo confermano, se si prendono le città che hanno pedonalizzato il Viale principale, nessuna e ripetiamo nessuna città è mai tornata indietro. Tecnicamente - concludono da Ladispoli Sostenibile - le soluzioni si trovano manca solo quel coraggio e una volontà politica lungimirante, noi ovviamente saremo sempre dalla parte di chi vuole osare e cambiare, in meglio».

