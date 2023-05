VALLERANO - Si insedia la giunta Gregori e l’opposizione abbandona il consiglio. Che dire? Se il buongiorno si vede dal mattino..

Ma torniamo alla cronaca: mercoledì, con il giuramento del sindaco Adelio Gregori e la presentazione del documento programmatico per i prossimi cinque anni di amministrazione, si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio comunale. Rinnovando il patto di fiducia collegato al lavoro avviato nella precedente consiliatura, il sindaco Gregori ha presentato l’azione amministrativa che la maggioranza consiliare metterà in campo, partendo da alcune basilari e imprescindibili linee di attività finalizzate alla crescita complessiva dell’intera comunità valleranese. «Cercheremo di rispondere adeguatamente – ha spiegato - alle richieste che proverranno dalle famiglie valleranesi. Le macroaree di intervento, che abbiamo definito nel nostro programma elettorale sono quelle della tutela e difesa dell’ambiente, della riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale, delle politiche per la scuola, per il sostegno all’agricoltura e alle attività produttive, per lo sport, le politiche sociali e giovanili, per il turismo, la cultura a la promozione del territorio, per l’innovazione e la sostenibilità. Così come ho avuto modo di riaffermare nelle settimane precedenti al voto amministrativo, l’esperienza maturata da sindaco di Vallerano negli ultimi cinque anni è servita anche per conoscere a fondo i meccanismi di gestione della cosa pubblica. Allo stesso modo, è servita per rafforzare in me la convinzione che tale gestione debba sempre porsi l’obiettivo di rispettare e tutelare la sensibilità e le esigenze di ogni singolo cittadino. Noi pensiamo che non possa esistere in alcun modo un ‘prima’ qualcuno rispetto a un altro. Io credo che o si cresce tutti insieme, o non si è comunità». Il sindaco ha inoltre comunicato al consiglio di aver già nominato assessori Ilenia Pizzi, a cui sono state affidate le deleghe delle Politiche sociali, giovanili e della terza età, Istruzione e Servizi scolastici e Servizio civile, e Luca Poleggi, che ricoprirà anche la carica di vicesindaco, a cui sono state affidate le deleghe dei Lavori pubblici, dell’Urbanistica, della Valorizzazione del patrimonio e della Cultura.

Nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, inoltre, sono state comunicate anche le deleghe assegnate agli altri componenti della maggioranza: Sara Pacelli alle Pari opportunità, Sport, organizzazione e Gestione eventi; Cristina Paesani all’Innovazione tecnologica, Politiche per il sostegno dell’occupazione, Formazione; Ivano Antonozzi al Turismo, Promozione del territorio, dei beni storico archeologici e dei prodotti tipici locali, Politiche per la sostenibilità ambientale; Gianluca Gregori al Decoro urbano, Rapporti con l’associazionismo, Politiche per il sostegno del commercio ambulante, Tutela e benessere degli animali; Paolo Procaccioli alle Attività produttive, Agricoltura, Servizi in rete. «Auguro a tutti i consiglieri – conclude Gregori - un buon lavoro. Così come mi auguro, e auspico fortemente, che, pur nelle differenze e nei legittimi punti di vista discordanti, si riesca a far prevalere agli interessi di parte, una visione comune della cosa pubblica. Ringrazio, inoltre, di cuore i consiglieri uscenti Maurizio Gregori, Mauro Mastrogregori, Ilenia Erasmi, Lidia Gregori e l’assessore Maurizio Parisi. Sono certo che troveremo le forme e i modi per proseguire a lavorare insieme per Vallerano. Infine, credo di interpretare i sentimenti dei cittadini che sono intervenuti ieri, nell’affermare che la decisione della minoranza di abbandonare il Consiglio dopo i primi due punti all’ordine del giorno abbia lasciato tutti interdetti, essendo ieri un momento importante e, per certi versi, solenne per la nostra comunità. Senza distinzione di parte e di appartenenza».

