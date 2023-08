LADISPOLI - «A nove anni dalla cancellazione dei Consigli provinciali, un vasto movimento di opinione sta sollecitando il governo a valutare l’ipotesi di ripristinare un organo amministrativo fondamentale per gli enti locali della nostra regione. Sono stati presentati quattro disegni di legge per far rivivere anche la Provincia di Roma che continua ad avere competenze su settori importanti come scuole superiori e rete viaria». A parlare è Angelo Bernabei, delegato alla tutela del consumatori, che ha ribadito come l’amministrazione comunale di Ladispoli valuti con favore la possibilità che gli elettori possano tornare a scegliere i propri rappresentanti nel Consiglio provinciale. «Il fatto che un movimento di opinione, politicamente trasversale – prosegue Bernabei – abbia rimesso in moto il meccanismo per l’elezione dei consiglieri metropolitani, attualmente scelti dai partiti, conferma che esistono problematiche evidenti sul territorio. I disegni di legge, presentati in Parlamento sia dal Centro destra che dal Partito democratico, ci auguriamo possano essere approvati quanto prima per far tornare in vita un organo vitale per numerose funzioni che riguardano soprattutto chi vive nell’hinterland capitolino».

