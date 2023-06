CERVETERI - Dopo il capolinea spostato a viale Manzoni, sotto il sole cocente e con mille ostacoli per anziani e disabili, e la fermata del bus spostata da piazza Aldo Moro in via delle Mura Castellane, ora sorge un altro problema: la voragine sul manto stradale, proprio lì dove il bus da qualche settimana sosta per la salita e la discesa di chi deve raggiungere il centro città. «E dopo un capolinea degli autobus organizzato in fretta e furia, senza osservare le più elementari norme di sicurezza stradale ed una improvvisata quanto assurda fermata in discesa, dove si è aperta una voragineforse le lamentele dei cittadini saranno ascoltate dall'amministrazione che a giudicare dai risultati del primo anno sembra già giunta al CAPOLINEA», commenta il consigliere Anna Lisa Belardinelli.

