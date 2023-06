TOLFA - La consigliera comunale di Tolfa, Sharon Carminelli è stata eletta nell'assemblea regionale del Pd Lazio nella Lista "A sinistra per la costituente" per Daniele Leodori.

"Grazie a Marco Pacciotti per avermi proposto questa impresa ardua, ma bella - scrive Sharon Carminelli - ardua perché fuori da certe dinamiche e bella per gli stessi motivi. Ma anche perché nata da reciproca stima tra me e il gruppo proponente con cui condivido la stessa visione di valori. Grazie in particolare a Patrizio Scilipoti, Enrico Luciani e Giordano Luciani per la collaborazione e il grande lavoro fatto, senza il quale questa mia elezione da outsider sarebbe stata impossibile».

«Una collaborazione alla pari e rispettosa alla quale saprò dare il giusto merito. -afferma la Carminelli - Infine grazie agli elettori di Tolfa che mi hanno dato fiducia e sono stati indispensabili. Grazie agli amici e alla mia segreteria che tra mille difficoltà continua a fare del suo meglio per mantenere viva la proposta del Pd a Tolfa».

«Speriamo che il nostro territorio abbia finalmente la giusta considerazione oltre che rappresentanza - conclude - Infine vorrei complimentarmi con Brunella Franceschini di Allumiere e Manuele Magagnini di Canale per il grande risultato ottenuto e per i quali nutro grande stima».

