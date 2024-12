TARQUINIA - Il Movimento cinque stelle di Tarquinia critico sui lecci secchi del Lido: «Serve più attenzione verso alberi e parchi urbani», dicono gli esponenti del partito di Giuseppe Conte.

«Invitiamo i cittadini che si recano a Tarquinia Lido, a percorrere viale Andrea Doria e a guardare con attenzione di qua e di là - affermano i Cinque stelle di Tarquinia - Lungo la strada, questa amministrazione comunale ha fatto piantare più di cento alberi di leccio. Il leccio, come il sughero, è una quercia sempreverde. Se la maggior parte di quei cento e più alberi è un “po’secca”, significa che quegli alberi sono un “po’ morti”. Sarà per mancanza di acqua? Sarà per non aver richiesto l’attecchimento garantito per un periodo adeguato di anni sul contratto d’appalto? Non lo sappiamo. Però questa è la politica del verde di questa amministrazione».

«Il M5S qualche anno fa, con l’aiuto di tanti cittadini ha realizzato il primo bosco urbano di Tarquinia a ridosso della zona commerciale - dicono dal movimento - mettendo a dimora oltre 100 alberi, che sono stati seguiti, irrigati e potati, sempre da parte di cittadini volenterosi. La politica del verde portata avanti da questa amministrazione è quella che confonde il verde di cui hanno diritto i cittadini per legge, con le aiuole pre elettorali. I quartieri di Tarquinia hanno bisogno di parchi urbani. Ne hanno bisogno i bambini, le famiglie e gli anziani. Con la concretezza del bosco urbano alle spalle, noi del M5S ci batteremo perché ogni quartiere abbia il suo parco urbano».

