NEPI - Nel fine settimana appena trascorso, Fratelli d’Italia ha proseguito la campagna nazionale “Senza sosta per gli italiani”: dopo quello nel capoluogo, a Prato Giardino, altri due gazebo sono stati allestiti a Nepi e Oriolo Romano. L’iniziativa ha visto una significativa partecipazione di cittadini, interessati a conoscere i risultati ottenuti dal Governo Meloni nei primi due anni e mezzo di mandato. Militanti, simpatizzanti e amministratori del territorio hanno distribuito materiale informativo, illustrando i principali traguardi raggiunti dall’Esecutivo, tra cui: un milione di nuovi contratti a tempo indeterminato; record nell’occupazione femminile e giovanile; fondi per la sanità aumentati a 136,5 miliardi di euro; 250 milioni di euro stanziati per l’edilizia carceraria e 7.500 nuove assunzioni nella polizia penitenziaria. «Siamo molto soddisfatti della risposta entusiasta dei cittadini all’iniziativa – fanno sapere gli organizzatori -. Per Fratelli d’Italia, il contatto diretto con la gente è un valore imprescindibile e un impegno quotidiano. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ascoltato, chiesto e condiviso: è insieme che costruiamo un’Italia più forte e vicina ai bisogni reali del territorio».