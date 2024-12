TARQUINIA - «Sposetti fa promesse surreali, è distante dalla realtà». Il circolo di Fratelli d’Italia di Tarquinia che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Giulivi critica le esternazioni dell’avversario di centrosinistra Francesco Sposetti su due argomenti specifici: i semafori e le tasse per gli agricoltori.

«Abbiamo letto con un certo stupore le ultime proposte lanciate dal candidato sindaco del centrosinistra Francesco Sposetti - affermano dal partito di Giorgia Meloni - In particolare quelle sui semafori e le tasse per gli agricoltori ci hanno lasciato abbastanza perplessi. Sposetti ha dichiarato di voler ottenere l’equiparazione fiscale degli imprenditori agricoli tarquiniesi con quelli del resto della Tuscia, inserendo Tarquinia nella zona svantaggiata. Questa cosa è impossibile, perché è il Governo nazionale a decidere il regime delle zone agricole. Il Comune, in questa situazione, non ha alcun potere decisionale». «L’altra promessa, decisamente surreale, - affermano da Fdi - è quella di togliere il semaforo da poco installato in via delle Croci. Vogliamo ricordare al candidato Sposetti che quello di fronte alla scuola elementare è un incrocio molto pericoloso, dove si sono già verificati diversi incidenti, alcuni dei quali purtroppo anche gravi. Peraltro, quella è un’area in prossimità dell’ospedale e molti anziani attraversano l’incrocio. Soprattutto per questo motivo il semaforo è a chiamata».

«Alla luce di queste proposte - sottolineano da Fratelli d’Italia - riteniamo che il candidato della sinistra sia abbastanza distante dalla realtà. Lo dimostra la sua campagna elettorale, evidentemente basata su delle promesse completamente irrealizzabili, come quella sulla zona agricola svantaggiata, oppure nocive per Tarquinia e i tarquiniesi, come quella del semaforo in via delle Croci. Nel disperato tentativo di inseguire i consensi, il centrosinistra ormai non ha altri contenuti oltre alle bugie da raccontare agli elettori».

