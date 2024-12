SANTA MARINELLA – Il capogruppo in consiglio comunale del centrodestra Domenico Fiorelli risponde al sindaco Tidei che, nel corso di una intervista, aveva dichiarato che a Santa Marinella stava governando con Forza Italia.

“Il sindaco dimentica che il centrodestra unito ha sostenuto la candidatura del sottoscritto a sindaco – dice Fiorelli in una nota congiunta con Alex Cosimi coordinatore dei giovani Fi di Santa Marinella e Cristina Mudu di Azzurro Donna Santa Marinella - gli esponenti di Forza Italia sono intervenuti a tutte le manifestazioni, unitamente alle altre forze del centrodestra, con gli esponenti quali Simeoni, capogruppo di Fi alla Regione Lazio, Battilocchio, coordinatore provinciale di Fi il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato ed il ministro Pichetto per la campagna elettorale comunale. Tidei scrive che nella sua maggioranza ci sono esponenti di Fi, a noi non risulta, forse allude alla lista I Moderati, forza di centrosinistra. Però se ci sono nella sua compagine aderenti a Fi li invitiamo con coerenza e dignità ad entrare nel gruppo consiliare del centrodestra. Quale migliore opportunità dimostrare al consiglio comunale di oggi sul voto alla mozione di sfiducia al sindaco Tidei? Dissociandosi peraltro da una politica che li renderebbe complici di un modo di gestire la cosa pubblica così caro all’attuale amministrazione».

