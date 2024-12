ALLUMIERE - I membri della sezione Anpi di Allumiere si uniscono al presidente dell'Anpi Nazionale, Gianfranco Pagliarulo evidenziare lo sdegno e il disgusto provato a causa degli atti vandalici effettuati dai soliti ignoti alla tomba di Enrico Berlinguer nel cimitero Flaminio e si uniscono per esprimere solidarietà a Bianca Berlinguer, figlia di Enrico.

La stessa Bianca Berlinguer in un post su Instagram ha scritto: "È stato un atto vigliacco e ignobile: è la seconda volta nell’ultimo mese. Nei quarant’anni dalla morte di papà, la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto". Per questo il presidente Pagliarulo dell'Anpi ha scritto: "Sono disgustato e offeso dall'oltraggio, per di più ripetuto, alla tomba di Enrico Berlinguer. Anche questo è un segno dei tempi bui che stiamo attraversando. Enrico ha rappresentato per più di una generazione un'icona dell'antifascismo e un simbolo della possibilità di un'Italia migliore, più libera e più uguale. Lo sfregio alla sua memoria ci rafforza ancora di più nella battaglia contro ogni deriva autoritaria. Ai suoi familiari va la piena solidarietà mia e di tutta l’Anpi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA